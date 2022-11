ചാൻസലറുടെ നോട്ടിസ്: മറുപടിക്ക് വിസിമാർക്ക് സമയം നീട്ടിനൽകി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ നിയമനം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ബോധിപ്പിക്കണമെന്നു കാണിച്ച് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ നൽകിയ നോട്ടിസിനു മറുപടി നൽകാൻ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കു ഹൈക്കോടതി 7ന് 5 വരെ സമയം നീട്ടിനൽകി. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി സമയപരിധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണു നടപടി. വിശദീകരണം നൽകുന്നത് കേസിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തിഗത ഹിയറിങ്ങിനു കൂടുതൽ സമയം വേണമെങ്കിൽ ചാൻസലറോട് ആവശ്യപ്പെടാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. നേരത്തേ ഇതിന് 7 വരെയാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്.

കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനെതിരെ വിസിമാരായ ഡോ. കെ.എൻ.മധുസൂദനൻ (കുസാറ്റ്), ഡോ. കെ.റിജി ജോൺ (കുഫോസ്), ഡോ. സാബു തോമസ് (എംജി), ഡോ. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ (കണ്ണൂർ), ഡോ. എം.വി.നാരായണൻ (കാലടി), ഡോ. എം.കെ.ജയരാജ് (കാലിക്കറ്റ്), ഡോ. വി.അനിൽകുമാർ (മലയാളം) എന്നിവരും കേരള മുൻ വിസി ഡോ. വി.പി.മഹാദേവൻ പിള്ളയും നൽകിയ ഹർജികളിലാണു നടപടി.

ചാൻസലർക്കു വേണ്ടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ അഭിഭാഷകൻ സാവകാശം തേടി. മറുപടി നൽകിയാൽ, നോട്ടിസ് ചോദ്യം െചയ്തുള്ള വാദങ്ങൾ അപ്രസക്തമാകുമോ എന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ ആശങ്ക. കേസിനെ അതു ബാധിക്കില്ലെന്നു കോടതി ഉറപ്പു നൽകി. കേസ് 8നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഇങ്ങനെയായാൽ കേരളത്തിൽ ആരു പഠിക്കും

കേരളത്തിൽ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ പദവി തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നു ഹൈക്കോടതി. അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പദവിയാണിത്. ഇങ്ങനെയായാൽ കേരളത്തിൽ ആരു പഠിക്കുമെന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ കേസിലും സമാന ആശങ്ക പങ്കുവച്ചതു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചാൻസലർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നമാണെന്നു ഹർജിഭാഗം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങളിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നും ‘വാട്സാപ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി’കളിൽ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാറില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

English Summary: High Court extends time for vice chancellors for giving reply to governor