മക്കളെ കൊന്നശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നു സംശയം; മാതാവും 2 പെൺമക്കളും മരിച്ചനിലയിൽ

കോട്ടയ്ക്കൽ (മലപ്പുറം) ∙ 2 പെൺമക്കളെ മരിച്ചനിലയിലും മാതാവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തി. കോഴിച്ചെന ചെട്ടിയാൻകിണർ നാങ്കുന്നത്ത് റാഷിദ് അലിയുടെ ഭാര്യ സഫ്‍വ (26), മക്കളായ മർസീഹ ഫാത്തിമ (4), മറിയം (1) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഭർതൃവീട്ടിലായിരുന്നു സംഭവം. പൊലീസ് പറയുന്നത്: റാഷിദ് അലി, ഉമ്മ, ഭാര്യ, മക്കൾ എന്നിവർ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം.



റാഷിദ് അലിയുടെ മാതാവ് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കിടപ്പിലാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങി റാഷിദ് അലി മറ്റൊരു മുറിയിലാണ് കിടന്നത്. റാഷിദ് അലിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ‍‘ഞങ്ങൾ പോകുകയാണെന്ന’ വാട്സാപ് സന്ദേശം അയച്ചശേഷം സഫ്‍വ തൂങ്ങിമരിക്കുയായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു. കുട്ടികളെ കഴുത്തിൽ ഷാൾ മുറുക്കി കൊന്നശേഷം അതേ ഷാളിൽതൂങ്ങിയതായാണ് കരുതുന്നത്.

പുലർച്ചെ ആറോടെയാണ് റാഷിദ് അലി സന്ദേശം കാണുന്നത്. മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ സഫ്‍വയെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലും കുട്ടികളെ കിടക്കയിലും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഉടൻ ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിച്ചു. അവരുടെ സഹായത്തോടെ മൂവരെയും ചങ്കുവെട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് മരണകാരണമെന്ന് കരുതുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വെട്ടം ആലിശ്ശേരി വടക്കേപീടിയേക്കൽ മുഹമ്മദ്കുട്ടി–ഖദീജ ദമ്പതികളുടെ നാലാമത്തെ മകളാണ് മരിച്ച സഫ്‍വ. പ്രവാസിയായ റാഷിദ് അലി 6 മാസം മുൻപാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. 5 വർഷം മുൻപായിരുന്നു വിവാഹം.

തസ്‍ലിം, മൻസൂർ, മുഹ്സിൻ എന്നിവരാണ് സഫ്‍വയുടെ സഹോദരങ്ങൾ.

മർസീഹ ഫാത്തിമ ചെ‌ട്ടിയാൻകിണർ അൽബിർ ഇംഗ്ലിഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ യുകെജി വിദ്യാർഥിനിയാണ്.

