ഒരു കത്തുകൂടി പുറത്ത്; പട്ടികയുണ്ടോ സഖാവേ, ഒരു ജോലി തരാൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ താൽക്കാലിക നിയമനത്തിനു തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽനിന്നു സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പന് അയച്ച ഒരു കത്തുകൂടി പുറത്ത്. എസ്എടി ആശുപത്രിയിലെ 9 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ‘അഭ്യർഥി’ച്ചാണ് കോർപറേഷനിലെ എൽഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ ഡി.ആർ.അനിൽ കഴിഞ്ഞ 24നു കത്തയച്ചത്. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയാണ് അനിൽ.

മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ അയച്ച കത്തിലെന്നപോലെ ‘സഖാവേ’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് ഈ കത്തും തുടങ്ങുന്നത്. കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കുള്ള വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിൽ കുടുംബശ്രീ മുഖേന ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ 23നു മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച കാര്യം കത്തിൽ പറയുന്നു. മാനേജർ, കെയർടേക്കർ/സെ‍ക്യൂരിറ്റി, ക്ലീനർ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്. മാനേജ‍രുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 20,000 രൂപ. 5 ഒഴിവുള്ള കെയർടേക്കർ / സെക്യൂരി‍റ്റി തസ്തികയിൽ 17,000 രൂപയും 3 ഒഴിവുള്ള ക്ലീനർ തസ്തികയിൽ 12,500 രൂപയുമാണ് ശമ്പളം.

English Summary: Letter for CPM district secretary on appointments at SAT hospital