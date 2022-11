തിരുവനന്തപുരം ∙ കോർപറേഷനിലെ ജോലിക്ക് പാർട്ടിക്കാരുടെ പട്ടിക ചോദിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചതിനു പിന്നാലെ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പോയത് ഡൽഹിയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. ‘എവിടെ എന്റെ ജോലി?’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ഭർത്താവ് സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎയ്ക്കൊപ്പമാണ് മേയർ പങ്കെടുത്തത്. സിപിഎം ദേശീയ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മേയർ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

നഗരസഭ ജോലികളിൽ പാർട്ടിക്കാരെ കുത്തിനിറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കം പുറത്തായതോടെ മേയറുടെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകൾക്കു താഴെ ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ സമരത്തിനെതിരായ പരിഹാസവും നിറയുകയാണ്. കത്ത് വിവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കാനാകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് സിപിഎം സൈബർ സംഘവും. കത്ത് താൻ എഴുതിയതല്ലെന്നു മേയർ ന്യായീകരിച്ചെങ്കിലും അത് ഏറ്റുപിടിച്ച് ‘ക്യാപ്സൂളുകൾ’ ഇറക്കാനും അധികമാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ദിവസവും പോസ്റ്റുകൾ വരുന്ന മേയറുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ ഇന്നലെ ന്യായീകരണമോ വിശദീകരണമോ വന്നില്ല. എന്നാൽ, മുൻ ദിവസങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകൾക്കു കീഴിലെല്ലാം ജോലി തട്ടിപ്പ് വിവാദം സംബന്ധിച്ച കമന്റുകൾ നിറഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മിനെതിരായ വാർത്തകൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ രൂക്ഷവിമർശനവും ആക്ഷേപവും ചൊരിയുന്ന സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനും ഇന്നലെ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു. രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും കത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അത് വ്യാജമാണെന്നു വാദിക്കാൻ തയാറായില്ല. വിവരം തിരക്കാൻ മേയറെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടു കിട്ടിയില്ലെന്ന ന്യായീകരണവും നിരത്തി.

ഇതിനിടെയാണ് ഇത് പാർട്ടിയുടെ രീതിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കോർപറേഷനിലെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഡി.ആർ.അനിൽ, ആനാവൂർ നാഗപ്പനെഴുതിയ സമാന കത്തും പുറത്താകുന്നത്. ഇതോടെ പാർട്ടി കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായി.

