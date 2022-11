കണ്ണ് ഓപ്പറേഷന് കൈക്കൂലി: ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട ∙ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞയാളെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഡോക്ടർ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായി. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ നേത്രരോഗ ഡോക്ടറായ കെ. ഷാജി മാത്യുവാണ് (64) അറസ്റ്റിലായത്.

തുമ്പമൺ സ്വദേശിയായ രോഗിയോട് 3000 രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി ഹരി വിദ്യാധരന്റെ മുന്നിൽ ഇക്കാര്യം പരാതിയായി എത്തി. വിജിലൻസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇന്നലെ രാവിലെ രോഗിയുടെ മകൻ ഒഫ്താൽമോളജി ഒപിയിൽ പണം കൈമാറി. ഈ സമയം പുറത്ത് കാത്തുനിന്ന വിജിലൻസ് സംഘം ഡോക്ടറെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം പദ്ധതി പ്രകാരം കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെത്തന്നെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡോ. ഷാജിയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Doctor arrested for asking bribe for eye operation