തദ്ദേശത്തിലെ വഴിവിട്ട നിയമനങ്ങൾ; ‘ഒന്നാം പ്രതി’ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആയിരത്തിൽപരം താൽക്കാലിക, കരാർ തൊഴിലാളി നിയമനങ്ങളിലെ വഴിവിട്ട നീക്കത്തിൽ ‘ഒന്നാം പ്രതി’ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരും തദ്ദേശ വകുപ്പും. നിയമനങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വേണമെന്ന തദ്ദേശ ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ഉത്തരവ് തദ്ദേശ വകുപ്പ് മറ്റൊരു ഉത്തരവിലൂടെ അട്ടിമറിച്ചതും സമീപകാലത്താണ്.

തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ താൽക്കാലിക നിയമനനീക്കം വിവാദമാകുമ്പോഴാണ് ഫെബ്രുവരി നാലിലെ ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ഉത്തരവ് വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമനം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ഏൽപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സർക്കാർ ഇത്തരം മുഴുവൻ നിയമനങ്ങളിലും ഇതേ മാതൃക പിന്തുടരാൻ മടിക്കുന്നതും അതിനാലാണ്.

എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നു പുതിയ പട്ടിക വാങ്ങി യോഗ്യരായവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിശ്ചിത കാലാവധിക്കു നിയമിക്കാനാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്.ഗോപിനാഥൻ ഉത്തരവിട്ടത്. കോഴിക്കോട്ടെ രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളിലെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച പരാതിയിലാണ് ഉത്തരവ്. സുതാര്യതയും സംവരണവും പാലിച്ച് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവസരസമത്വം നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. തദ്ദേശ ഭരണസമിതികൾ കരാർ പുതുക്കി നൽകുന്നത് ദുർഭരണവും സ്വജനപക്ഷപാതമാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇതു വകവയ്ക്കാതെ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതിയിലും അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതിയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന കരാർ ജീവനക്കാരുടെ കാലാവധി നീട്ടി ജൂണിൽ തദ്ദേശ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ കരാർ കാലാവധിയും ഇങ്ങനെ നീട്ടി. സിഐടിയു സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരമാണ് ഇത് അനുവദിച്ചത്. കരാർ നിയമനങ്ങളിൽ ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ഉത്തരവ് പാലിക്കുമോ എന്ന് അന്നത്തെ തദ്ദേശ മന്ത്രിയും പിന്നീട് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ എം.വി.ഗോവിന്ദനോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ‘ഇപ്പോഴത്തെ രീതി തന്നെ തുടരും’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

