വിവാദ കത്ത്: പ്രതികരിക്കാതെ മേയർ; അന്വേഷണം നടക്കുന്നെന്ന് മേയറുടെ ഓഫിസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോർപറേഷനിൽ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾക്കു പാർട്ടി പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ട കത്തു സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തിൽ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കേണ്ടെന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചതായി സൂചന. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഇന്നലെ കോർപറേഷൻ ഓഫിസിൽ നിന്നു മേയറുടെ പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേരിൽ പത്രക്കുറിപ്പു പുറത്തിറക്കിയത്. മേയർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാലാണ് പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് വഴി കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതെന്നാണ് വാദം.

കത്തിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നു മേയറുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നു പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ‘നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കത്ത് പ്രചരിക്കുന്നതായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊരു കത്ത് മേയർ എന്ന നിലയിലോ മേയറുടെ ഓ‍ഫിസിൽ നിന്നോ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ കത്ത് നൽകുന്ന പതിവും നിലവിലില്ല.

മേയർ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്ന ദിവസമാണ് കത്ത് കൈമാറിയതായി കാണുന്നത്. വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താ‍നാകു. ഔദ്യോഗികമായി അത് നടന്ന് വരികയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നഗരസഭയെയും മേയ‍റെയും ഇകഴ്ത്തി കാട്ടാൻ ചിലർ നേരത്തേയും പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. ആ ശ്രമമെല്ലാം പരാജയ‍പ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇവർ പുതിയ തന്ത്രവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്. ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരാണങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് നഗരസഭയും ഭരണ സമിതിയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്’– കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Thiruvananthapuram mayor Arya Rajendran stays away from commenting on her letter to party district secretary Anavoor Nagappan for temporary appointments in corporation