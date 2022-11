പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവിന് ജയിലിൽ സിം കാർഡ് എത്തിച്ചതിനു കേസ്

തൃശൂർ ∙ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമപ്രകാരം (യുഎപിഎ) എൻഐഎ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ വിയ്യൂർ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവിനു നൽകാൻ സിം കാർഡ് ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് എതിരെ കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പെരുവന്താനം സ്വദേശി സൈനുദ്ദീനെ ജയിലിൽ കാണാനെത്തിയപ്പോൾ മതഗ്രന്ഥത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ സിം കാർഡ് നൽകിയെന്നാണു കേസ്. ജയിൽ അധികൃതർ വിയ്യൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്നു സൈനുദ്ദീന്റെ ഭാര്യ നദീറ, മകൻ യാസീൻ, സഹോദരൻ നാസർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണു കേസെടുത്തത്.

ഈ മാസം ഒന്നിന് സൈനുദ്ദീനെ കാണാനെത്തിയ ബന്ധുക്കൾ കൈമാറിയ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു ജയിലിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുള്ള ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സിംകാർഡ് പിടികൂടിയത്. പ്രിസണേഴ്സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണു കേസ്. തെളിവെടുപ്പു പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രതികളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.

ഏതു വിലാസത്തിലാണു സിം കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നു കണ്ടെത്താനായി സൈബർ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടി. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിയ്യൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ജയിലിനുള്ളിൽ നിന്നു രഹസ്യമായി ആരെ വിളിക്കാനാണു സിം കാർഡ് കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫോൺ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജയിലിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മറ്റേതെങ്കിലും പ്രതികൾക്കു വേണ്ടിയും സമാനമായ രീതിയിൽ സിം കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

പിഎഫ്ഐ മൈസൂരു മുൻ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ

ബെംഗളൂരു ∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (പിഎഫ്ഐ) മൈസൂരു മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും വസ്ത്രവ്യാപാരിയുമായ സുലൈമാനെ (57) ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തീവ്രവാദത്തിനു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണിത്. മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നതായും കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും എൻഐഎ അറിയിച്ചു.

English Summary: Case registered for giving sim card to popular front leader in jail