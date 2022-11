നെഞ്ചിൽ തീയായി മകളുടെ നോവ്; സഹായം തേടി രക്ഷിതാക്കൾ

പാലക്കാട് ∙ അക്ഷരയ്ക്കു വിശക്കുന്നുണ്ട്. ആഹാരം പോലും കഴിക്കാനാകാതെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വേദന തിന്നു കഴിയുമ്പോഴും അവൾ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാവശ്ശേരി കലാമണി പിസിഎഎൽപി സ്കൂളിൽ സർക്കാരിന്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയുടെ ഭാഗമായി പ്രതീകാത്മകമായി കത്തിച്ച സിഗരറ്റിൽ നിന്നു തീ പടർന്നാണു രണ്ടാം ക്ലാസുകാരി അക്ഷര രമേശിന് 60% പൊള്ളലേറ്റത്. മകളുടെ വേദന കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്.

അക്ഷരയുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ടും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽനിന്നു നൽകിയത് 50,000 രൂപ മാത്രം. ആശുപത്രിച്ചെലവുകൾക്കും മരുന്നിനും മാത്രം ദിവസം 35,000 രൂപ വേണം. ഇതിനകം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവായി. ആലത്തൂർ ഉപജില്ലയിലെ അധ്യാപകർ 50,000 രൂപ സമാഹരിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർചികിത്സയ്ക്ക് എങ്ങനെ പണം കണ്ടെത്തുമെന്ന ആശങ്കയിലാണു തോണിപ്പാടം അഞ്ചങ്ങാടി രമേശ്-മഞ്ജു ദമ്പതികൾ. വെൽഡിങ് വർക്‌ഷോപ്പിലെ ഹെൽപറാണു രമേശ്. മഞ്ജുവിനു കൂലിപ്പണിയാണ്.

അക്ഷരയെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ നടത്തണമെങ്കിൽ ദീർഘകാല ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച സ്കൂളിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 2 വിദ്യാർഥികളടക്കം 6 പേർക്കു പൊള്ളലേറ്റു. പ്രധാനാധ്യാപിക ജസിമോൾ മാത്യുവിനും അക്ഷരയ്ക്കുമാണു ഗുരുതര പരുക്ക്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സച്ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല.

