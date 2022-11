34–ാം വയസ്സിൽ റബർ ഷീറ്റ് മോഷണം; 37 വർഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിൽ

വെച്ചൂച്ചിറ (പത്തനംതിട്ട) ∙ 34–ാം വയസ്സിൽ മോഷണം നടത്തിയ ആൾ 37 വർഷത്തിനു ശേഷം 71–ാം വയസ്സിൽ അറസ്റ്റിൽ. അത്തിക്കയം കരികുളം ചെമ്പനോലി മേൽമുറി വീട്ടിൽ പൊടിയനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 1985ൽ വെച്ചൂച്ചിറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 250 റബർ ഷീറ്റുകൾ മോഷണം പോയെന്ന കാട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ് പൊടിയൻ. മോഷണത്തിനു ശേഷം ഇയാൾ മുങ്ങുകയായിരുന്നു.

കാടുകയറി പോയതാണെന്നാണ് അറസ്റ്റിലായ പൊടിയൻ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. പൊടിയനുമായി നാട്ടുകാർ‌ക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഇത്ര നാൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. പോത്തുപാറ വനത്തിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്നതായി വെച്ചൂച്ചിറ ഇൻസ്പെക്ടർ ജർലിൻ വി.സ്കറിയയ്ക്കു ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

English Summary: Man who robbed rubber sheet at the age of 34 caught after 37 years