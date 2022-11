തലയൂരാൻ ശ്രമം; മേയറുടെ കത്ത് വിവാദമായപ്പോൾ നിയമനം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനു വിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം ∙ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്കു പാർട്ടിക്കാരുടെ പട്ടിക ചോദിച്ചുള്ള തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ വിവാദ കത്ത് ‘മനോരമ’യിലൂടെ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ, ഈ നിയമനങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. കോർപറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 295 ദിവസവേതന ഒഴിവുകളിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിയമനം നടത്തുമെന്നു മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് അറിയിച്ചു.

സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനോട് പട്ടിക ‘അഭ്യർഥിച്ച്’ മേയർ സ്വന്തം ലെറ്റർപാഡിൽ അയച്ച കത്ത് വിവാദമായി കത്തിപ്പടർന്നതോടെയാണ് മുഖംരക്ഷിക്കൽ നടപടി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി സംസാരിച്ചശേഷമായിരുന്നു രാജേഷിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. നിയമനങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനു വിടുന്ന കാര്യം പിന്നാലെ കോർപറേഷനും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാരും സംഘടനകളും മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം സംഘർഷാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു.

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയ മേയറെ പുറത്താക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേയർക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനുകൾക്കു പരാതി നൽകി. രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ കോർപറേഷനിൽ നടന്ന ആയിരത്തോളം താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജിലൻസിനും പരാതി ലഭിച്ചു.

വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ നിയമനടപടിയെടുക്കുമെന്നും മേയർ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്ന ദിവസമാണ് കത്ത് കൈമാറിയതായി കാണുന്നതെന്നും മേയറുടെ പിഎയുടെ പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട്ടുള്ള മേയർ ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു തിരിച്ചു. ഇന്നു മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടേക്കുമെന്നു സൂചനയുണ്ട്. ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് 7 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിഭാഗീയത കാരണം പകരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വലയുന്നതിനിടെയാണ് കത്തുവിവാദം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. കത്ത് ചോരാൻ വിഭാഗീയതയും കാരണമായെന്നു സൂചനയുണ്ട്.

∙ ‘ഇത്തരമൊരു കത്തയച്ചിട്ടില്ല. കത്തിൽ പറയുന്ന തീയതിയിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിവാദം പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയശേഷം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകും.’ – മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ (ഫോണിൽ പറഞ്ഞത്)

∙ ‘മേയറെ വിളിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വിവരങ്ങളേ അറിയൂ. കത്ത് വ്യാജമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കും. ലെറ്റർപാഡ് ഒറിജിനലാണോയെന്ന് അറിയില്ല. മേയറോട് സംസാരിച്ച് വസ്തുത പരിശോധിച്ചശേഷം പ്രതികരിക്കാം.’ – ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

