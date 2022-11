കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ മോചനത്തിന് സർക്കാർ ശ്രമം തുടങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി / കൊല്ലം ∙ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗിനിയിൽ നാവികസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കപ്പലിലെ 3 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 26 പേരുടെ മോചനത്തിനു കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഗിനിയിൽനിന്നു നേരിട്ടു നാട്ടിലെത്തിക്കാനാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയവും എംബസിയും ചർച്ച തുടരുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. നൈജീരിയൻ സർക്കാരുമായും ചർച്ച നടത്തി.



26 അംഗ സംഘത്തിൽ 16 പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. കൊല്ലത്ത് സ്ത്രീധന പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ വിസ്മയയുടെ സഹോദരൻ നിലമേൽ സ്വദേശി വിജിത് വി.നായർ, കൊച്ചി സ്വദേശികളായ സാനു ജോസഫ്, മിൽട്ടൻ എന്നിവരാണു മലയാളികൾ.

ഏതു നിമിഷവും നൈജീരിയയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണു കഴിയുന്നതെന്നു വിജിത് ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരുടെ മോചനത്തിനു നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന് വിജിത്തിന്റെ അച്ഛൻ കെ.വിക്രമൻനായർ നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. നോർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്നു വിജിത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചു. മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണി ഇന്നലെ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി.

ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് നോർവേ ആസ്ഥാനമായ ‘എംടി ഹീറോയിക് ഇഡുൻ’ എന്ന കപ്പൽ നൈജീരിയയിലെ എകെപിഒ ടെർമിനലിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിറയ്ക്കാനെത്തിയത്. സാങ്കേതികതടസ്സം അറിയിച്ചതോടെ നൈജീരിയൻ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ കാത്തുകിടന്നു. സമീപത്തേക്ക് ഒരു ബോട്ട് എത്തുന്നതുകണ്ട് കപ്പൽ രാജ്യാന്തര കപ്പൽച്ചാലിലേക്കു മാറ്റിയിടുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് ഗിനി നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

വിജിത്

‘‘എൻജിൻ തകരാറിലായതു കൊണ്ടാണ് നൈജീരിയയിലേക്കു ഞങ്ങളെ മാറ്റാൻ വൈകുന്നത്. അവിടെയെത്തിയാൽ നിയമം എങ്ങനെയാവുമെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇടപെടൽ വൈകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്. മരുന്നുകൾ തീർന്നു. പലരും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും സമ്മർദവും കാരണം വീണുതുടങ്ങി’’.

വിജിത് വി.നായർ

