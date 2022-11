‘അന്വേഷിച്ചാൽ മതി, കേസെടുക്കേണ്ട’: കത്തു കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കിട്ടിയ നിർദേശം!

തിരുവനന്തപുരം ∙ കത്തു കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് നൽകിയ നിർദേശം ‘അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക’ (എൻക്വയർ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്) എന്നു മാത്രം. എസ്പി എസ്.മധുസൂദ‍നന് ഈ നിർദേശമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല.

‘റജിസ്റ്റർ എ കേസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്’ എന്നു കൃത്യമായി നിർ‍ദേശിക്കാത്തതിനാൽ, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന പെറ്റി കേസുകളുടെ അന്വേഷണ സ്വഭാവം മാത്രമാകും മേയറുടെ പരാതിയിന്മേലുള്ള അന്വേഷണത്തിലുണ്ടാകുക. സംഭവത്തിൽ പാർട്ടിക്കാരിൽ ചിലർക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ശക്തമാണെന്നതിനാൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പാർട്ടിക്കു ദോഷകരമായേക്കും.

ഇതു കണക്കിലെടുത്തുള്ള ഉന്നതതല സമ്മർദം മൂലമാണ് അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോ‍ർട്ട് നൽകാൻ മാത്രം നിർദേശിച്ചതെന്നു സംശയിക്കുന്നു. എസ്പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പിയും എസ്ഐയും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചംഗ സംഘം ഇന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരാതിക്കാരുടെയും ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്നവ‍രുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ആരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഓഫിസിലും മറ്റും പരിശോധന നടത്തി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാ‍നോ നിലവിൽ നിർ‍ദേശമില്ല. സംഭവത്തിൽ ലോക്കൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയോ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുമില്ല.

ഇൗ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പോൾ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം പൂർത്തിയായശേഷമേ തുടർനടപടിക്കു സാധ്യതയുള്ളൂ. അന്വേഷണത്തിനു സമയപരിധി നിശ്ചയിട്ടുണ്ടോ‍യെന്നു വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം എത്രവേണമെങ്കിലും നീളാം.

വ്യാജരേഖ ചമച്ചതാ‍ണെന്നോ മറ്റോ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം ക്രൈംബ്രാ‍ഞ്ചിനു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം; എന്നാൽ അതിനും സർക്കാരിന്റെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയുടെയും അനുമതി വേണം.

അന്വേഷിക്കുന്നത് എകെജി സെന്റർ കേസിലെ സംഘം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മേയറുടെ പേരിലുള്ള കത്തിനെക്കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് എസ്പി എസ്.മധുസൂദ‍നന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പി ജലീൽ തോട്ടത്തി‍ൽ അന്വേഷിക്കും. എകെജി സെന്റർ ആക്രമണക്കേസ് അന്വേഷിച്ച അതേ സംഘത്തിനാണ് കത്തിനെക്കു‍റിച്ചുള്ള അന്വേഷണച്ചുമതലയും.

പാർട്ടിതല അന്വേഷണം ആരാണു നടത്തുകയെന്നു വ്യക്തമല്ല. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗങ്ങൾക്കു ശേഷം സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനാണ് പാർട്ടി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാർട്ടിക്കാർ തെറ്റു ചെയ്തെങ്കിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും ആര് അന്വേഷിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

English Summary: DGP Anil Kant asks police to just investigate letter case but no need to register case