‘കടക്കു പുറത്ത്’ ഗവർണർ വക; കൈരളി, മീഡിയ വൺ ലേഖകരെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി

കൊച്ചി ∙ രാജ്ഭവന്റെ അനുമതി പ്രകാരം വാർത്താ സമ്മേളനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ 2 മാധ്യമങ്ങൾക്കു നേരെ ‘ഗെറ്റൗട്ട്’ പ്രയോഗവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഇന്നലെ രാവിലെ എറണാകുളം ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വാർത്താലേഖകരെ കാണാനെത്തിയപ്പോഴാണു സംഭവം. കൊച്ചിയിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഗവർണറെ കാണാൻ അവസരമുണ്ടെന്നു രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇതുപ്രകാരം അനുമതി തേടിയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കെത്തണമെന്നു കാണിച്ച് രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചു. ഇതനുസരിച്ചെത്തിയവരിൽ കൈരളി ടിവി, മീഡിയ വൺ എന്നീ ചാനലുകളിലെ റിപ്പോർട്ടർമാരെയാണു ഗവർണർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കിവിട്ടത്. ജയ്ഹിന്ദ് ചാനൽ അനുമതി ചോദിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

ഇക്കൂട്ടത്തിൽ െകെരളിയുടെ ആളുണ്ടോ, മീഡിയ വണ്ണിന്റെ ആളുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചാണ് ഗവർണർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കൈരളി ടിവി, മീഡിയ വൺ എന്നിവയോടു സംസാരിക്കില്ലെന്നും അവരുണ്ടെങ്കിൽ താൻ ഒന്നും പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ഈ 2 മാധ്യമങ്ങളും തുടർച്ചയായി തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകി വരികയാണെന്നും ഗവർണർ പദവിയെ ഇകഴ്ത്തുന്ന പ്രചാരണത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

രാജ്ഭവന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് എത്തിയതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, രാജ്ഭവനിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ചവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പരിശോധിക്കുമെന്നും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കൈരളി ടിവി, മീഡിയ വൺ പ്രതിനിധികളോടു സംസാരിക്കില്ലെന്നും ഗവർണർ ആവർത്തിച്ചു.



English Summary: Governor Arif Mohammad Khan sacks two medias from his press conference