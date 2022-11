കൊച്ചി ∙ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ സിബിഐ മറുപടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തേടി നൽകിയ അപേക്ഷ തള്ളിയതിനെതിരെ മുൻ കസ്റ്റംസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി.ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചത്. അപ്പീൽ തള്ളിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ശരിവച്ചു.



സിബിഐ, എൻഐഎ, നാഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് ഗ്രിഡ് എന്നിവയെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അപേക്ഷയിൽ വിവരം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തെയോ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളെയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളെ നിയമപ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു ഡപ്യൂട്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്.മനു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യവും കോടതി പരിഗണിച്ചു.

37വർഷത്തെ സർവീസിനു ശേഷം 2017 മേയ് 31നു വിരമിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി എസ്.രാജീവ് കുമാറാണു ഹർജി നൽകിയത്. തിരുവനന്തപുരം എയർകാർഗോയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി, എൻആർഐ തൊഴിലാളികളുടെ ബാഗ് പരിശോധന കൃത്യമായി ചെയ്തില്ലെന്ന പേരിൽ സിബിഐ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.

വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മറ്റു കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്തിയ സിബിഐ ഓഫിസർ മൂന്നു യാത്രക്കാരുടെ മൊഴിയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നും ഇതുവഴി ആരോപണവിധേയരായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രോസിക്യൂഷനിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്നും ഹർജിക്കാരൻ അറിയിച്ചു.

ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സിബിഐ ഡയറക്ടർക്കു പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സിബിഐ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ നൽകിയില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ അറിയിച്ചു.

