കെടിയു വിസി: ഗവർണർക്കെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതല സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. സിസ തോമസിനു നൽകിയ ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശയില്ലാതെ, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള നിയമനം ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്നും ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഇടക്കാല ആവശ്യവും സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചാൻസലറായ ഗവർണറെ ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയാക്കിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഹർജി. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുവന്നാൽ സ്ഥിരം വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ മറ്റു സർവകലാശാലകളുടെ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കോ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർക്കോ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിക്കോ ആണ് സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ചുമതല നൽകേണ്ടതെന്നു ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ഡോ. സിസ തോമസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളല്ല. സ്ഥിരം വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചുമതല ഏൽപിക്കാൻ ചാൻസലർക്ക് നിയമം അധികാരം നൽകുന്നില്ല. പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എസ്.അയൂബിനു ചുമതല നൽകാമായിരുന്നെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.

