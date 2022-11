ഓർഡിനൻസിന് ഡൽഹിവിധി; ഗവർണറുടെ ചാൻസലർ പദവി നീക്കാൻ ഓർഡിനൻസ്, രാഷ്ട്രപതിക്കു വിടുമെന്നു ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 14 സർവകലാശാലകളുടെയും ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്നു ഗവർണറെ നീക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസിനു മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പകരമുള്ള ബിൽ ഡിസംബർ 5ന് തുടങ്ങുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും ധാരണയായി. തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസിൽ താൻ തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്നും രാഷ്ട്രപതിക്കു വിടുമെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അറിയിച്ചു.

മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തോട് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ഗവർണർ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ആ‍ഞ്ഞടിച്ചു. ഓർഡിനൻസ് രാഷ്ട്രപതിക്കു വിട്ടാൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നതു വരെ പകരംബിൽ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. രാഷ്ട്രപതി ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നു നിർബന്ധവുമില്ല.

ഗവർണർ പദവി വഹിക്കുന്ന ആൾ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ കൂടി ആയിരിക്കും എന്ന വകുപ്പാണ് ഓർഡിനൻസിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായി എല്ലാ സർവകലാശാലകളുടെയും ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും. ഭരണഘടനാ ചുമതല നിറവേറ്റേണ്ട ഗവർണറെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറായി നിയമിക്കുന്നത് ഉചിതമാകില്ലെന്ന പുഞ്ചി കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ശുപാർശകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ നടപടി. പകരം അക്കാദമിക് രംഗത്തെ അതിപ്രഗല്ഭരെ, മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതിയോടെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിയമിക്കും. ശമ്പളവും മറ്റ് പ്രത്യേക വേതന വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ല. സർവകലാശാലയിൽ എല്ലാ അധികാരവും പ്രത്യേക ഓഫിസും അനുവദിക്കും. എന്നാൽ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന ചാൻസലർക്ക് സർക്കാരിനോട് അമിത വിധേയത്വം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് സർവകലാശാലയുടെ സ്വയംഭരണാധികാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ആക്ഷേപം ഉണ്ട്.

കേരള, എംജി, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ, മലയാളം, സംസ്‌കൃതം, ശ്രീനാരായണ തുടങ്ങി സമാന വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാളെത്തന്നെ നിയമിക്കാനാണ് ധാരണ. അതേസമയം സാങ്കേതികം, ഡിജിറ്റൽ, ആരോഗ്യം, വെറ്ററിനറി, ഫിഷറീസ്, കാർഷികം, കുസാറ്റ് തുടങ്ങിയ സർവകലാശാലകളിൽ അതതു വിഷയത്തിലെ പ്രഗല്ഭരെ കണ്ടെത്തും.

മുഖ്യമന്ത്രി ചാൻസലറാകണമെന്ന് മന്ത്രിമാർ; വഴങ്ങാതെ പിണറായി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 14 സർവകലാശാലകളുടെയും ചാൻസലർ പദവി ഗവർണർക്കു പകരം മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഓരോ വകുപ്പിനും കീഴിൽ വരുന്ന സർവകലാശാലകളിൽ അതതു വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിമാരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോ ചാൻസലർ. ഗവർണർക്കു കീഴിൽ ആകുമ്പോൾ ഇതു പ്രശ്നമല്ല. മറ്റൊരാൾ ചാൻസലർ ആയി വരുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർ ആ വ്യക്തിക്കു കീഴിലാകും.

ഇതു പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു മന്ത്രിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓർഡിനൻസിനു പകരമുള്ള ബിൽ വരുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. ഓരോ വകുപ്പിനും കീഴിലുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ ആ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിമാരെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്ന നിർദേശത്തോടും മുഖ്യമന്ത്രി യോജിച്ചില്ല.

ഗവർണറെ നീക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന്

‘ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റാൻ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടുക എന്ന ഭരണഘടനാ ബാധ്യത ഗവർണർ നിറവേറ്റും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭരണ ഘടന നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്. ചാൻസലർ പദവിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ വരണം. ഇടതുപക്ഷം എന്നും നിയമിച്ചത് മികച്ച വൈസ് ചാൻസലർമാരെ ആണ്. സർവകലാശാലകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോവുകയാണ്.’ – മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു

English Summary: Cabinet decides to issue ordinance to divest Governor of Chancellor power