ബിൽ തയാർ, ഗവർണറെ വെട്ടാൻ; ചാൻസലർ പദവി നീക്കാനുള്ള കരടുബിൽ ഇന്നു മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ചേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ പദവിയിൽനിന്നു ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബില്ലിന്റെ കരട് തയാറായി. ഇന്നു ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇതു പരിഗണിച്ചേക്കും. കരട് ഓർഡിനൻസ് എന്ന നിലയിലാണ് നിയമവകുപ്പ് ഇതു തയാറാക്കിയത്. ബിൽ പാസാക്കുന്നതിന് ഡിസംബർ 5 മുതൽ 15 വരെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാനാണ് ആലോചന. അടുത്തയാഴ്ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ തീയതി തീരുമാനിച്ചേക്കും.

സർവകലാശാലകളിലെ സർക്കാർ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, ചാൻസലർ പദവി മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളാനും അതിനായി നിയമ നിർമാണം നടത്തിയാൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കുറെക്കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ചാൻസലർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഫയലുകൾ നോക്കിയില്ല. ചാൻസലറായി ഗവർണർ തുടരണമെന്നു സർക്കാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ താൻ ചട്ടം നടപ്പാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ അദ്ദേഹം തയാറാവുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ബില്ലിനു ഗവർണർ അംഗീകാരം നൽകുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല.

നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗം ഒഴിവാക്കാനും വഴി

ഡിസംബർ 5 മുതൽ 15 വരെ ചേരാൻ ആലോചിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചാൻസലറെ മാറ്റാനുള്ള ബില്ലിനൊപ്പം മറ്റു നിയമനിർമാണ നടപടികളും ഉണ്ടാകും. ഈ സമ്മേളനം പിരിയാതെ ക്രിസ്മസിനു ശേഷം വീണ്ടും ചേർന്നു ജനുവരി വരെ തുടരാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗം ഒഴിവാക്കാം. വർഷത്തിലെ ആദ്യ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ തുടങ്ങണമെന്നാണു ചട്ടം. സഭ ജനുവരി ആദ്യം പിരിഞ്ഞാലും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനായി ഫെബ്രുവരിയിൽ വീണ്ടും ചേരേണ്ടി വരും.

∙ കുതിരക്കച്ചവടം നടക്കാത്തിടത്ത് ഗവർണർ കളി

‘സർക്കാരുകളെ കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെയും നിയമസഭയുടെയും അധികാരങ്ങളിൽ കൈ കടത്താൻ നോക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. കുതിരക്കച്ചവടം എന്നതു പഴയ വാക്കാണ്. കുതിരയുടെ വിലയ്ക്കല്ല ഇപ്പോൾ കച്ചവടമെന്നതിനാൽ പുതിയ വാക്കു കണ്ടെത്തണം.’ – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

English Summary: Government may call special assembly session to remove governor from chancellor post