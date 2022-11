മുഖ്യമന്ത്രി ‘കരാർ’ ലംഘിച്ചു; ബിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടുമോ എന്നു സംശയം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലകളിൽ സർക്കാരിന്റെയോ മറ്റ് ആരുടെയെങ്കിലുമോ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒപ്പുവച്ചു നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുടരുന്നത്.

ഗവർണർ എഴുതിനൽകിയ വാചകം പകർത്തിയെടുത്ത് അതിനു താഴെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവച്ചു കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇതു ലംഘിച്ചു വീണ്ടും സർക്കാർ ഇടപെടുകയും ചാൻസലർ പദവിയിൽനിന്നു തന്നെ മാറ്റാൻ ബില്ല് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ ഗവർണർ അതിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വിടുന്നതും രാജ്ഭവൻ പരിഗണിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ കേന്ദ്ര അനുമതിക്കു വിടാൻ സാധിക്കും. സർവകലാശാലകളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ വർധിച്ചപ്പോൾ താൻ ചാൻസലർ പദവി ഒഴിയുകയാണന്നു വ്യക്തമാക്കി ഗവർണർ 4 കത്തുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ചത്. സർവകലാശാലാ ഭരണത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടില്ലെന്നു നാലാമത്തെ കത്തിൽ ഗവർണർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

ഹിയറിങ് ആവശ്യമുള്ള വിസിമാരെ ഗവർണർ 20നു ശേഷം കാണും

തിരുവനന്തപുരം ∙ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി നിയമനം ലഭിച്ച 10 വൈസ് ചാൻസലർമാരിൽ ഹിയറിങ് ആവശ്യമുള്ളവരെ 20നു ശേഷം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നേരിട്ടു കാണും. 10 വിസിമാരും നൽകിയ മറുപടി രാജ്ഭവൻ പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങി. ഹിയറിങ് തീയതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വൈകാതെ തീരുമാനം എടുക്കും. ഗവർണർ 12നു ഡൽഹിയിലേക്കു പോയാൽ 20നു മാത്രമേ മടങ്ങിയെത്തൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹിയറിങ് 20നു ശേഷം ആക്കിയത്.

ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള കേസിൽ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ ഗവർണർ തീരുമാനമെടുക്കൂ. ഹൈക്കോടതി വിധി വിസിമാർക്ക് എതിരായാൽ ഗവർണറുടെ ജോലി എളുപ്പമാകും. 10 വിസിമാരുടെയും നിയമനം സംസ്ഥാന നിയമം അനുസരിച്ചു ശരിയാണെന്നു സർക്കാർ വാദിക്കുന്നെങ്കിലും അവ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. സർവകലാശാലകൾക്ക് 2016 മുതൽ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ ആണു ബാധകം എന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

