‘എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും? കണ്ണടച്ചാൽ പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ’: ഭീതി പങ്കുവച്ച് സനു ജോസ്

കൊച്ചി ∙ ‘കപ്പലിന്റെ ഇൻചാർജ് ഞാനാണ്. ഉറങ്ങിയിട്ട് 4 ദിവസമായി. മിൽട്ടനും വിജിത്തും കരയിൽ തടവിലാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. കപ്പലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ എനിക്കാണ്. കപ്പൽ നോക്കണം, കപ്പലിലെ ആൾക്കാരെ നോക്കണം. എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും? കണ്ണടച്ചാൽ പേടിസ്വപ്നങ്ങളാണു കാണുന്നത്?’ – ഗിനിയിൽ കുടുങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ചീഫ് ഓഫിസർ സനു ജോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിഴലിക്കുന്നത് കടുത്ത ആശങ്ക.

‘കരയിൽ തടവിലുള്ള 15 പേരെയും വിമാനമാർഗം നൈജീരിയയ്ക്കു കൈമാറുമെന്ന ഭയത്തിലാണു ഞങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ സൗഹൃദപൂർവമാണു ഗിനി അധികൃതർ പെരുമാറിയിരുന്നതെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസമായി സ്ഥിതി മാറി’ – സനു ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. ബത്തേരി സ്വദേശിയായ സനുവിന്റെ കുടുംബം 3 വർഷമായി കത്തൃക്കടവ് കുമാരനാശാൻ നഗറിലാണു താമസം.

മിൽട്ടന്റെ വരവുകാത്ത് പ്രാർഥനയോടെ കുടുംബം

കൊച്ചി ∙ കപ്പലിലെ മലയാളികളിലൊരാളായ കൊച്ചി മുളവുകാട് മേത്തശേരി റോബർട് ഡിക്കോത്തിന്റെ മകൻ മിൽട്ടൻ ഡിക്കോത്ത് (45) തിരികെയെത്തുന്നതിനായി പ്രാർഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണു കുടുംബം.

അമ്മയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ മിൽട്ടൻ വീട്ടിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഭാര്യ ഹെയ്‌ലിൻ ശീതൾ ഡിസിൽവയും മകൻ ക്ലയിൻ ഹാഡ്‌വിൻ ഡിക്കോത്തും.

മിൽട്ടൻ ഡിക്കോത്ത്

ഈ മാസം 5 നായിരുന്നു ഓർമദിനം. സർക്കാർ ഇടപെടലുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളത്രയും. കപ്പലിലെ മോട്ടോർമാനായ മിൽട്ടൻ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം സഹോദരൻ ആന്റണിയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. തടവുകേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണു മിൽട്ടൻ. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും മാനസിക സമ്മർദവും മൂലം തടവിലുള്ളവർ അവശരാണെന്നാണു വിവരം.

English Summary: Hand Over Of Ship Crew Detained By Guinea to Negeria Suspended