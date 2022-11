സാദാ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ കേസാകും; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മതി എന്ന് നിയമോപദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോർപറേഷനിലെ കത്തു വിവാദത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം വേണ്ടെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം മതിയെന്നും തീരുമാനിച്ചത് നിയമോപദേശത്തെ തുടർന്ന്. കത്ത് താൻ തയാറാക്കിയതല്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പൊലീസിൽ നേരിട്ടു പരാതി നൽകുന്നതും പാർട്ടി ഇടപെട്ടു വിലക്കിയെന്നാണു വിവരം. അത്തരം അന്വേഷണം പിൻവാതിൽ നിയമനം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുമെന്നു ചിലരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നു. കാരണം, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മേയർ പരാതി നൽകിയാൽ എഫ്ഐആർ ഇടണം. അതോടെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും. തൽക്കാലം ‘അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക’ എന്നു മാത്രമാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനോട് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേസെടുത്താൽ സംശയിക്കുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും മേയറുടെ ഓഫിസിലെ കംപ്യൂട്ടറും കത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചവരുടെ ഫോണും ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി അറിയുന്നു. കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ താൽക്കാലിക നിയമന രീതികളെക്കുറിച്ച് കോർപറേഷനും വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഡിജിപി അനിൽ കാന്തിനോടു കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനു തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary: Legal advice that Arya Rajendran letter case may be investigated by crime branch