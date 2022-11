പിരിവ് നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തടഞ്ഞുവച്ചു

ആലപ്പുഴ ∙ പിരിവ് നൽകിയില്ലെന്ന കാരണത്താൽ ചെട്ടികുളങ്ങര ഐടിഇയിലെ (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എജ്യുക്കേഷൻ) മൂന്നു വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് അധികൃതർ തടഞ്ഞുവച്ചു. പരീക്ഷ തുടങ്ങിയിട്ടും കുട്ടികളെ ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത വിവരം രക്ഷിതാക്കൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പലും ഡിഇഒയും ഇടപെട്ടാണ് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നൽകി ഇവരെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചത്.

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയോടനുബന്ധിച്ച് കോളജ് സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഡയറ്റിന്റെ ആറംഗ സംഘത്തിനു ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അധ്യാപിക വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് 100 രൂപ വീതം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും ഇതിനെ എതിർത്തവരുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റാണ് തടഞ്ഞുവച്ചതെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ, വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേക്ക് തുക പിരിക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ വാദം. പക്ഷേ, പിരിവ് നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലേക്കായി 100 രൂപ വീതം അടയ്ക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നതാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് പറഞ്ഞു. 3 പേർ തുക അടച്ചില്ല. കുടിശിക തീർക്കാതിരുന്നിട്ടും പരീക്ഷ മുടങ്ങി വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി നഷ്ടമാകരുതെന്നു കരുതി ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നൽകുകയായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary: Student hall ticket put on hold for not giving donation