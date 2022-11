കർഷക കടാശ്വാസം 2 വർഷം നീട്ടും; വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ വഴി കർഷകർക്ക് കടാശ്വാസത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള വായ്പകളുടെ കാലപരിധി 2 വർഷം കൂടി നീട്ടാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ കർഷകർക്ക് 2018 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് കടാശ്വാസത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്നത് 2020 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ എന്നാക്കി. മറ്റു 12 ജില്ലകളിലെ പരിധി 2014 മാർച്ച് 31 എന്നത് 2016 മാർച്ച് 31 വരെയാക്കും.

കർഷകർ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽനിന്നും സംഘങ്ങളിൽനിന്നും എടുത്ത വായ്പകൾക്കു സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ മുഖേന പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണു കടാശ്വാസം അനുവദിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ആകെ ലഭിച്ച 6,27,930 അപേക്ഷകളിൽ 5,30,348 എണ്ണം കഴിഞ്ഞ മാസം 31 വരെ തീർപ്പാക്കിയതായി മന്ത്രി പി.പ്രസാദ് അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച 2007-08 മുതൽ കഴിഞ്ഞ 31 വരെ 565 കോടി രൂപയുടെ കടാശ്വാസ ശുപാർശ കമ്മിഷൻ ന‍ൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ 505 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 താൽക്കാലിക തസ്തിക അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മുഖേന നിയമിക്കും.

