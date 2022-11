ആർഎസ്എസിനെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ശ്രമം: എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

കണ്ണൂർ∙ സിപിഎമ്മിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർഎസ്എസ് ആദ്യം ദത്തെടുത്ത ജില്ല കണ്ണൂരാണെന്നും ഇതിനായി ആദ്യ ഗഡുവായി 2 കോടി രൂപ നൽകിയെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പറഞ്ഞത് ആർഎസ്എസ് ആണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 1979 ഏപ്രിൽ 8ന് താഴെ ചമ്പാട് പ്രദേശത്ത് ആർഎസ്എസ് 11 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബേറു നടത്തി 2 സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ കൊല്ലുകയും ചിലരെ പരുക്കേൽപിക്കുകയും ചെയ്തത്. താൻ സംഘടനാ കെഎസ്‌യുവിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആർഎസ്എസ് ശാഖ നടത്താൻ സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഗോവിന്ദൻ.

സുധാകരൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ആർഎസ്എസിനെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ശ്രമമാണു സുധാകരൻ നടത്തുന്നത്. ബിജെപിയിൽ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നു സുധാകരനു തീരുമാനിക്കാം. അത് കോൺഗ്രസാണു പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഇവരെല്ലാം എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നു ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കു വേണ്ടി പൊരുതി മുന്നേറുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം. തീവ്രഹിന്ദുത്വ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് ഒപ്പം ചേർന്ന് മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസെന്നും ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: MV Govindan's reaction on K Sudhakarana's controversial statement that they protected rss shakhas