‘കത്ത്’ കൊടുത്താലേ ജോലി കിട്ടുകയുള്ളോ സാറേ?

പീരുമേട് (ഇടുക്കി) ∙ പിഎസ്‍സി നിശ്ചയിച്ച കട്ട് ഓഫ്: 43.75 മാർക്ക്, കപിലിനു ലഭിച്ചത്: 52 മാർക്ക്; എന്നിട്ടും ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിനു പിഎസ്‍സി ചെയർമാന്റെ മറുപടി– ‘ക്ലറിക്കൽ പിഴവാണ്, പരിശോധിക്കാം.’

മതിയായ മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും പിഎസ്‌സി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ പേരുൾപ്പെടാതെ അർഹതപ്പെട്ട ജോലി കൈവിട്ടു പോകുന്നതു നോക്കിനിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണു പട്ടുമല സ്വദേശിയായ എസ്.കപിൽ എന്ന പട്ടികജാതി ഉദ്യോഗാർഥി. ചെയർമാന് അടക്കം പരാതി നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

2020 മാർച്ചിലാണു കപിൽ എൽഡി ക്ലാർക്ക് (പാലക്കാട്) പരീക്ഷ എഴുതിയത്. മലയാളവും തമിഴും അറിയാവുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക തസ്തികയിലേക്കായിരുന്നു പരീക്ഷ.2022 ഫെബ്രുവരി 25നു റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏറെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പട്ടികയിൽ തന്റെ പേരു വരാതിരുന്നതോടെ കപിൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകി ഉത്തരക്കടലാസ് സമ്പാദിച്ചു. ആവശ്യത്തിനു മാർക്കുണ്ടായിട്ടും താൻ പുറത്തായതിന്റെ കാരണം തേടി കപിൽ പിന്നീടു പിഎസ്‍സി ചെയർമാനെ നേരിട്ടു കണ്ടു.

ക്ലറിക്കൽ പിഴവാണെന്ന മറുപടിയാണു കിട്ടിയത്. തന്നെക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് കിട്ടിയ 54 പേർ പട്ടികയിലുണ്ടെന്നും കപിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

