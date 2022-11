പ്ലസ്ടു മൂല്യനിർണയം: 80 ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഹാജരുള്ള അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം∙ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയ ക്യാംപിൽ 80 ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഹാജരുള്ള അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി നീക്കവുമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി വകുപ്പ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്കു മുന്നിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ അധ്യാപകരോട് നിർദേശിച്ചു. 5 ദിവസത്തെ മൂല്യനിർണയ ക്യാംപിൽ ഒരു ദിവസം ഹാജരാകാത്തവരടക്കം അച്ചടക്ക നടപടി ഭീഷണിയിലാണ്.



80% ഹാജർ ഇല്ലാത്തവരോട് നേരത്തെ വകുപ്പ് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു. അധ്യാപകർ രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Paper valuation: Higher secondary department to take action against teachers