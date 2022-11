ട്രാവൻകൂർ ഹൗസ് കേരളത്തിന്റെ സ്വത്ത്: സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ട്രാവൻകൂർ ഹൗസ് ‌കൈമാറുന്നതു സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ അവാസ്തവമാണെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി മാർഗിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ട്രാവൻകൂർ ഹൗസ് പൂർണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും കൈവശത്തിലുമുള്ളതാണെന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ ൈപതൃകത്തനിമ നിലനിർത്തി കേരളീയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊതുഭരണ വിഭാഗം വിശദീകരിച്ചു.



ട്രാവൻകൂർ ഹൗസ് വിൽക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ ചിലർ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാർത്ത ദേശീയമാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വന്നിരുന്നു. രാജകുടുംബത്തിന്റെ ബെംഗളൂരുവിലെ ആസ്തിയും ചേർത്ത് 250 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്നാണു വിവരം. പൈതൃക പാരമ്പര്യമുള്ള ട്രാവൻകൂർ ഹൗസും അതിനോടു ചേർന്നുള്ള എട്ടേക്കർ ഭൂമിയും വിൽക്കാൻ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള സഹാന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുമായി കഴിഞ്ഞ മാസം 29നു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്നാണു രേഖകൾ. കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതി വാങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇടപാടു നടക്കുമെന്നാണു കരാർ രേഖയിൽ പറയുന്നത്.

രാജകുടുംബത്തിന്റെ അവകാശവാദം

സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചു 2019 ൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം അവകാശവാദം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ കപൂർത്തല പ്ലോട്ടിന്റെയും ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കത്തു നൽകിയെങ്കിലും ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു അന്നും ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്തിൽ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.14 ഏക്കറോളം വരുന്ന 2 ഭൂമിയിലും സർക്കാരിനു കൈവശാവകാശം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നാണ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിലപാട്. കേരള സർക്കാരിന് ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ 2011 ലും 2014 ലും ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നിർമാണ അപേക്ഷകൾ തള്ളിയിരുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ അന്നു വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

നിർമാണം 1930 ൽ

1930 ലാണു ട്രാവൻകൂർ ഹൗസ് നിർമിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. 1948 മുതൽ 1965 വരെ സോവിയറ്റ് എംബസി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിലാണ്. ഇതിനോടു ചേർന്നുള്ള കപൂർത്തല പ്ലോട്ടിൽ നിന്നു കുറച്ചു സ്ഥലം കേരള എജ്യുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിക്കു കൈമാറിയതോടെ ട്രാവൻകൂർ ഹൗസും കപൂർത്തല പ്ലോട്ടും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 1973 ൽ കേന്ദ്രം ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കേരള സർക്കാരിനു കൈമാറി. 1993 ലാണ് കപൂർത്തല പ്ലോട്ടിന്റെ അവകാശം കൈമാറിയത്.

