വിസിയോട് നിസ്സഹകരണം; ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനാകാതെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല

തിരുവനന്തപുരം∙ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ (കെടിയു) ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിസ്സഹകരണം മൂലം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.സിസ തോമസിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നാലായിരത്തോളം വിദ്യാർഥികളുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് വിസിയുടെ ഒപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിദേശ ജോലിക്കായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിലൂടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഉയർന്ന തുക അടച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കണം. എന്നാൽ ഇവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. വിസിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് തയാറാക്കുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാട്ടുന്ന ഉദാസീനത കാരണമാണ് വിസിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ മൂലം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന കത്ത് ആവശ്യക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകാൻ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർക്കു വിസി നിർദേശം നൽകി.

സർക്കാരിന്റെയും ഇടതുപക്ഷ സിൻഡിക്കറ്റിന്റെയും നിർദേശമനുസരിച്ചാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിസിയോട് സഹകരിക്കാത്തത് എന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെ വിസി ഓഫിസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ കാർ തടഞ്ഞെങ്കിലും പൊലീസ് അവരെ നീക്കം ചെയ്തു. ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരും വിസിയുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിലിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട്.

