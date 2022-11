പാണ്ടിക്കാട് (മലപ്പുറം) ∙ വധൂഗൃഹത്തിലെത്തി ഭർത്താവ് തലയിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു പരുക്കേൽപിച്ച യുവതി മരിച്ചു. ചെമ്പ്രശ്ശേരി അമ്പലക്കള്ളി ആലുംകുന്നിലെ മമ്പാടൻ മൊയ്തീന്റെ മകൾ അഹിൻഷ ഷെറിൻ (27) ആണു മരിച്ചത്.

English Summary: Woman Died in Aci Attack by Husband at Malappuram