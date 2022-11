കത്തിൽ സിപിഎം അന്വേഷണം ഇല്ല; പൊലീസ് തീർപ്പുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആലോചിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോർപ്പറേഷനിലെ കരാർ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തു വിവാദത്തിൽ തൽക്കാലം സിപിഎമ്മിന്റെ പാർട്ടിതല അന്വേഷണം ഇല്ല. പാർട്ടി അന്വേഷണവും സംഘടനാപരമായ തിരുത്തലും പിന്നീട് മതിയെന്നാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലെ തീരുമാനം.

മേയറുടെ കത്തിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണമോ നടപടിയോ വേണ്ടെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തീ‍‍ർപ്പുണ്ടാകും വരെ നടപടി വേണ്ടെന്നാണു യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായം. വിവാദം പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുൻപാകെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.

English Summary: CPM not to investigate regarding letter issue