തിരുവനന്തപുരം ∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഡെസ്ക്‌ടോപ് കംപ്യൂട്ടറുകൾ ഒഴിവാക്കി പകരം ലാപ്ടോപ്പുകൾ നൽകാൻ നടപടി തുടങ്ങി. 10 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ് കംപ്യൂട്ടറുകളാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. പകരം കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ജീവനക്കാർക്കു നൽകും. ധനവകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് റാങ്ക് മുതലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാകും ആദ്യം ലാപ്ടോപ് ലഭിക്കുക. ഘട്ടംഘട്ടമായി മറ്റു സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും.

പ്രവർത്തനസൗകര്യവും വൈദ്യുതിലാഭവും കംപ്യൂട്ടർ അനുബന്ധച്ചെലവുകളും പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം. 4000 ഡെസ്ക്‌ടോപ് കംപ്യൂട്ടറുകൾ ഉള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇവയുടെ കാലപ്പഴക്കം പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്ഡേഷനുകളും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് സ്ഥലവും സമയവും ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 700 ഡെസ്ക്‌ടോപ് കംപ്യൂട്ടറുകൾ മാറ്റി ലാപ്‌ടോപ് ആക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല ഐടി മിഷനും കെൽട്രോണിനുമാണ്. 2.81 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ലാപ്ടോപ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തുക ജീവനക്കാരനിൽനിന്ന് ഈടാക്കും. യൂസർ നെയിമും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ മറ്റാർക്കും കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ട്രാൻസ്ഫർ, ഡപ്യൂട്ടേഷൻ, റിട്ടയർമെന്റ് തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ തിരിച്ചേൽപിക്കണം. ഉപയോഗം ഓഫിസ് കാര്യങ്ങൾക്കു മാത്രമാകണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Desktop to be avoided in Secretariat