കെടിയു വിസിക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി നീക്കവുമായി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ (കെടിയു) താൽക്കാലിക വൈസ് ചാൻസലറായി ചുമതലയേറ്റ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സീനിയർ ജോ.ഡയറക്ടർ ഡോ.സിസ തോമസിനെതിരെ പ്രതികാര നടപടി നീക്കവുമായി സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ എംടെക് പ്രവേശന നടപടികളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്.

സർക്കാർ ശത്രുപക്ഷത്തു കാണുന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് സർക്കാർ നിർദേശിച്ച പേരുകൾ തള്ളി സിസയെ താൽക്കാലിക വൈസ് ചാൻസലറാക്കിയത്. സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു താൽക്കാലിക വിസി നിയമനം.അനുമതി വാങ്ങാതെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതാണു സിസയെ സർക്കാരിന്റെ കണ്ണിലെ കരടാക്കിയത്. സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ എത്തിയതു മുതൽ എസ്എഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകലാശാലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഉപരോധ സമരവും ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ വിസിക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ ഗവർണർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ഡിജിപിക്കുമടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദേശം നൽകി. സർക്കാർ അനുകൂല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിസ്സഹകരണ സമരവുമുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹാജരാകാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയും വിസിയോട് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സിസയ്ക്കെതിരെ പഴയ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്ക് നീക്കം ആരംഭിച്ചത്. 2020–21ലെ എംടെക് പ്രവേശനത്തിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് സിപിഐ അനുകൂല സംഘടനയായ കെജിഒഎ ആണ് മന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു അന്വേഷണത്തിനു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.

പ്രവേശന നടപടികളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും പ്രവേശനച്ചുമതല വഹിച്ച സീനിയർ ജോ.ഡയറക്ടർ, സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു സമിതിയുടെ ശുപാർശ. എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനച്ചുമതലയും ഡോ.സിസയെ തന്നെയാണ് ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വിസി ചുമതലയേറ്റതോടെ സർക്കാരിന്റെ ‘പ്രീതി’ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് നടപടിക്ക് ആയുധമാക്കുന്നത്.

