‘കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണം’: ആര്യയുടെ കത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ പേരിലുള്ള വിവാദ നിയമന കത്ത് കൃത്രിമമായി തയാറാക്കിയതാണോ ​എന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ. സിപിഎം നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രചരിച്ച കത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടെടുക്കാ‍നായില്ലെന്നും സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് മാത്രമാണു കിട്ടിയതെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നു.

കത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തിയാലേ കൃത്രിമമാണോയെന്നു മനസ്സിലാകൂ. അതിനാൽ കേസെടുത്ത് വിശദ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യൂണിറ്റ് എസ്പി എസ്.മധുസൂദനൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നോ നാളെയോ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ഷെയ്‍ക്ക് ദർ‍വേഷ് സാഹി‍ബിനു കൈമാറും. 25 ന് ഹൈക്കോടതി കത്തുവിവാദം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഇതിനകം എടുത്ത നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേസ് എടുക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണം. ലോക്കൽ പൊലീസിനെയോ, ക്രൈംബ്രാഞ്ചി‍നെയോ അന്വേഷണം ഏൽപിക്കാം. ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ട വിഷയമായതിനാൽ കേസ് എടുക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല.

എസ്എടി ആശുപത്രിയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം സംബന്ധിച്ചു പാർട്ടിക്കു കത്തെഴുതിയ സിപിഎം വഞ്ചിയൂർ ഏരി‍യ കമ്മിറ്റി അംഗവും കോർപറേഷൻ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായ ഡി.ആർ.അനിലിന്റെ മൊഴി എടുക്കാതെയാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത്. കത്തെഴുതിയ കാര്യം അനിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ, ഇന്നലെ ചേർന്ന സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം കത്ത് തൊട്ടതേയില്ല. ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്നും കത്ത് പ്രചരിച്ചതു സംബന്ധിച്ചു പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ അറിയിച്ചു. കത്ത് പുറത്തായി ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ, ഇന്നു മുതൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണു കോൺഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും തീരുമാനം. പാർട്ടി പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മേയറുടെ കത്ത് ഈ മാസം 5 ന് ‘മനോരമ’യാണു പുറത്തു വിട്ടത്.

English Summary: Register case and investigate says crime branch report on Arya Rajendran letter controversy