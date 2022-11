ലഹരിക്കെതിരെ രണ്ടാംഘട്ട ക്യാംപയിനിൻ ഇന്നുമുതൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലഹരിക്കെതിരെ രണ്ടാംഘട്ട ക്യാംപയിനിന് ഇന്നു തുടക്കമാകും. ജനുവരി 26 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടികളാണ്‌ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌. രാവിലെ 11ന് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശിശുദിന സന്ദേശത്തോടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനത്തിനു തുടക്കമാകും. കൈറ്റ്‌ വിക്ടേഴ്സ്‌ ചാനൽ വഴി സന്ദേശം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. പരിപാടി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കും.

എക്സൈസ്‌ വകുപ്പും വിമുക്തി മിഷനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അഞ്ചുമുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്‌ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി തയാറാക്കിയ 'തെളിവാനം വരയ്ക്കുന്നവർ' ബോധവത്കരണ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. മലയാളത്തിൽ തയാറാക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ്‌, കന്നഡ, തമിഴ്‌, ഹിന്ദി ഭാഷാ പതിപ്പുകളും തയാറാക്കും. വിവിധ ആദിവാസി ഭാഷകളിലും പുസ്തകം പുറത്തിറക്കും.

പുസ്തക വിതരണത്തിലൂടെ 65 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്‌ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം എത്തിക്കാനാണ്‌ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും ലഹരിവിരുദ്ധ ക്ലാസ്‌ സഭകളും ചേരും. പ്രചാരണത്തിനൊപ്പം എക്സൈസും പൊലീസും ശക്തമായ എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ്‌ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് അറിയിച്ചു.

