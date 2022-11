ലക്ഷ്യം ഗവർണർ എങ്കിൽ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കില്ല: ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി/ തിരുവനന്തപുരം ∙ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യമറിഞ്ഞത്. അതിനാൽ ഇതേക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല.

സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് തന്നെ നീക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടതിനു ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കാനാവൂ. ഗവർണറെയാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ താൻ തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്നും രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓർഡിനൻസ് കാണാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ലെന്നു ഗവർണർ ആവർത്തിച്ചു.

അതിനിടെ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി നാളെ ഒരു ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തി രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നടത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് സിപിഎം. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മയാണു സംഘാടകർ. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ ഇല്ലെങ്കിലും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan about ordinance to remove him as chancellor