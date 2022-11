ബൈക്കിൽ കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽപെട്ട ദമ്പതികൾ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു; ഭാഗ്യം, അല്ലാതെന്തു പറയാൻ!

അടിമാലി ∙ ബൈക്കിൽ പോവുകയായിരുന്ന ദമ്പതികളെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചു; വലിയ അപകടത്തിൽനിന്ന് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. മാങ്കുളം ആനക്കുളത്തിനു സമീപം ഇന്നലെ രാവിലെയാണു സംഭവം. വലിയപാറക്കുട്ടികുടി കുറ്റിപ്പാലായിൽ ജോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ (50) ഭാര്യ ഡെയ്സിക്ക് (45) ഒപ്പം രാവിലെ ബൈക്കിൽ പള്ളിയിലേക്കു പോകുമ്പോഴാണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി ആനയെ കണ്ടതോടെ ജോണി ബൈക്ക് നിർത്തി. ഓടിയെത്തിയ ആന ബൈക്ക് ചവിട്ടി മറിച്ചു. ഡെയ്സി തെറിച്ചു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്കു വീണു. വാഹനത്തിനടിയിൽ അകപ്പെട്ട ജോണിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആന കുത്തിയെങ്കിലും ബൈക്കിലാണു കൊണ്ടത്. ഒരിക്കൽകൂടി ആന കുത്താനോങ്ങിയെങ്കിലും ഡെയ്സി നിലവിളിച്ചതോടെ പിന്തിരിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തുള്ള കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് മാറി. വനപാലകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഇരുവരെയും അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുവരുടെയും കാലിൽ പരുക്കുണ്ട്. ബൈക്ക് തകർന്നു.

∙ ‘റോഡിന് ഇരുവശവും കുറ്റിച്ചെടികൾ കാടുപോലെ വളർന്നു നിന്നിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണു വലതുവശത്തു നിന്ന് കാട്ടാന ബൈക്കിനു മുന്നിലേക്കു വന്നത്. വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങിയോടാനാണു ശ്രമിച്ചതെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഇതിനകം ആന മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. ബൈക്കിന്റെ മുന്നിലെ ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്താണ് അവൻ ആദ്യം കുത്തിയത്. അതോടെ വാഹനം മറിഞ്ഞു. ഭാര്യ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്കു തെറിച്ചുവീണു. എന്റെ കാല് വണ്ടിക്കടിയിൽ ആയിപ്പോയതിനാൽ അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് കിടന്നു. ആന വീണ്ടും ചവിട്ടിയെങ്കിലും ബൈക്കിന്റെ ലൈറ്റിലാണു കൊണ്ടത്. അതുകൊണ്ടു ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടി.’ – ജോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ

