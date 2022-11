‘നോ ടു ഡ്രഗ്സ്’ രണ്ടാംഘട്ടത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ ലഹരിമരുന്നിനെതിരെ കേരളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘നോ ടു ഡ്രഗ്സ്’ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിനു തുടക്കമായി. ലഹരി മുക്തമായ കേരളമാണു ലക്ഷ്യമെന്നും ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം നാടിന്റെ ഭാവിയെക്കരുതിയുള്ള ഇടപെടലാണെന്നും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ സന്ദേശത്തോടെയാണു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനു തുടക്കമായത്.

എക്സൈസ് – പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾ ചേർന്നു തയാറാക്കിയ ‘തെളിവാനം വരയ്ക്കുന്നവർ’ എന്ന ബോധവൽക്കരണ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ഇന്നലെ സ്കൂളുകളിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ സഭകൾ ചേർന്നു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടികളാണു രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക. 65 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശമടങ്ങിയ പുസ്തകമെത്തിക്കും. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തെയും ലഹരിമരുന്നു വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കും.

ഗോൾ ചാലഞ്ചിനു നാളെ തുടക്കമാകും. ലഹരിക്കെതിരെ രണ്ടു കോടി ഗോളടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണിത്. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ വൈകിട്ടു തിരുവനന്തപുരത്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. വിദ്യാലയങ്ങൾ, പൊതു–സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാർഡുകൾ, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗോൾ ചാലഞ്ച് നടത്തും.

വിവരം നൽകാം, പൂർണ രഹസ്യമായിരിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ലഹരി കടത്തിനെക്കുറിച്ചും വിവരം നൽകിയാൽ സ്രോതസ്സ് പൂർണ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്. ‘നോ ടു ഡ്രഗ്സ്’ പ്രചാരണം ഒന്നാംഘട്ടം വൻ വിജയമായിരുന്നു.

എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന ചില പ്രവണത ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. ലഹരിക്ക് അടിപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചു മൗനം പാലിക്കുന്നത് അവരെ കൂടുതൽ മോശം അവസ്ഥയിലേക്കു തള്ളിവിടാനേ ഉപകരിക്കൂ. ഇക്കാര്യം വിദ്യാർഥികൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിപുലമായ കൗൺസലിങ് സംഘടിപ്പിക്കും.

വിദ്യാർഥികളിൽ ചിലർ ലഹരി മരുന്നിന് അടിപ്പെട്ടു പോയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ പേരുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്താതെ ചികിത്സയും ബോധവൽക്കരണവും നൽകി. രണ്ടാം ഘട്ട ക്യാംപെയ്ൻ ജനുവരി 26 ന് സമാപിക്കുമെങ്കിലും അതിനു ശേഷവും ജനകീയ ക്യാംപെയ്ൻ തുടരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

