‘ഭാര്യ വേണ്ട, ജീവിതപങ്കാളി മതി’; അപേക്ഷാ ഫോമിൽ പരിഷ്കാരവുമായി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോമുകളിൽ ഇനി മുതൽ ഭാര്യ (വൈഫ് ഓഫ്) എന്നതിനു പകരം ജീവിത പങ്കാളി (സ്പൗസ് ഓഫ്) എന്നു രേഖപ്പെടുത്തും.

ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ പരിഷ്കാരം എന്നു വ്യക്തമാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് സർക്കുലർ ഇറക്കി. രക്ഷിതാക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മാത്രമായോ രണ്ടു പേരുടെയുമോ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്.

നിലവിൽ ഒരാളുടെ വിവരം മതി. എന്നാൽ അപേക്ഷാ ഫോമുകളിൽ ‘അവൻ/അവന്റെ’ എന്നു മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനു പകരം ‘അവൻ/അവൾ’ എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

