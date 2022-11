രാജ്ഭവൻ വളയാനിരിക്കെ കോടതിയിൽനിന്ന് വൻ തിരിച്ചടി: 8 വിസിമാർ കൂടി പുറത്തേക്ക്?

തിരുവനന്തപുരം ∙ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) വൈസ് ചാൻസലർക്കു പിന്നാലെ ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല (കുഫോസ്) വിസിയെക്കൂടി കോടതി നീക്കിയതോടെ യുജിസി ചട്ടം ലംഘിച്ചു നിയമനം ലഭിച്ച എല്ലാ വിസിമാരും പുറത്താകുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ എൽഡിഎഫ് ഇന്നു രാജ്ഭവൻ വളയാനിരിക്കെയാണ് കോടതിയിൽനിന്നു കനത്ത തിരിച്ചടി ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ 11 സർവകലാശാലകളുടെ വിസിമാർ യുജിസി ചട്ടം ലംഘിച്ചു നിയമനം ലഭിച്ചവരാണെന്നും ഇവർ പുറത്തു പോകണമെന്നുമുള്ള ഗവർണറുടെ നിലപാട് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണു വിധി. ഈ 11 വിസിമാരിൽ കെടിയു, കുഫോസ് വിസിമാരെ കോടതികൾ പുറത്താക്കി. കേരള വിസി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു.

എംജി, കുസാറ്റ്, സംസ്കൃതം, ഡിജിറ്റൽ, ശ്രീനാരായണ, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ, മലയാളം സർവകലാശാല വിസിമാരായ ബാക്കി 8 പേർ ഹൈക്കോടതിയും ഗവർണറും എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനം ഉറ്റുനോക്കുന്നു. സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു, വിസി സ്ഥാനത്തേക്കു പാനലിനു പകരം ഒരു പേരു മാത്രം നൽകി, 2 സർവകലാശാലകളുടെ ആദ്യ വിസിമാരെ സർക്കാർ സ്വന്തം നിലയിൽ നിയമിച്ചു എന്നിവയാണ് അയോഗ്യതയ്ക്കു കാരണം. ഡിജിറ്റൽ, ശ്രീനാരായണഗുരു സർവകലാശാലകളുടെ ആദ്യ വിസിമാരെ സർക്കാർ നേരിട്ടു നിയമിച്ചതു ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അൽമോറയിലെ എസ്എസ്ജെ സർവകലാശാല വിസിയെ സുപ്രീം കോടതി പുറത്താക്കിയതും ഇതേ കാരണത്താലായിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേ, കാർഷിക സർവകലാശാല വിസിയുടെ ചുമതല കാർഷികോൽപാദന കമ്മിഷണർ ഇഷിത റോയിക്കു നൽകിയ ഗവർണറുടെ നടപടിയും യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നു പരാതിയുണ്ട്. പ്രഫസറായി 10 വർഷം പരിചയമുള്ള അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ മാത്രമേ വിസിയായി നിയമിക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്നാണു ചട്ടം.

