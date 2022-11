ഭീഷണിയും സമ്മർദവും കണ്ടു പിന്മാറില്ല; ആശങ്ക വിസിമാരുടെ കാര്യത്തിലല്ല, വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ: ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീഷണിയോ സമ്മർദതന്ത്രമോ കുത്തുവാക്കുകളോ തന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫിന്റെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വകുപ്പു മാത്രമാക്കി സർവകലാശാലയെ മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ല. രാജ്യത്തെ നിയമം നടപ്പാക്കുകയും ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക തന്റെ കടമയാണ്. അതേസമയം, പ്രതിഷേധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

‘‘ഞാൻ എന്റെ അധികാര പരിധിയിലും അവർ അവരുടെ അധികാരപരിധിയിലും നിന്നാൽ തർക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. സർവകലാശാലകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപെടലുണ്ടാകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെവിടെയും സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം ചാൻസലറുടെ ചുമതലയാണ്. സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭം പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം രാജിവയ്ക്കാം’’– ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ചാൻസലറെ മാറ്റാനുള്ള ബില്ലിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അതു അയയ്ക്കുകയാണു വേണ്ടത്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പോരുന്നതുവരെ നിയമനിർമാണ ബില്ലുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നേരത്തേ അയച്ച ബില്ലുകളിൽ വിശദീകരണം ചോദിച്ചു കത്തയച്ചെങ്കിലും മറുപടി വന്നില്ല. അതവർ ചെയ്യില്ല. കാരണം, കാര്യങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമല്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനുമായി വ്യക്തിപരമായി പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് സിപിഎമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. വിമർശിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകളും ആദരിക്കുന്നു. എന്റെ ആശങ്ക വിസിമാരുടെ കാര്യത്തിലല്ല, കേരളത്തിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. 12–ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവർ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നത് സർവകലാശാലകളിൽ സർക്കാരിന്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടൽ കാരണമാണ്. യോഗ്യതയില്ലാത്തയാളെ കണ്ണൂർ വിസിയാക്കിയതു നോക്കുക. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലിരിക്കുന്നയാളാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടക്കാരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിസിയെ സ്വാധീനിക്കാനും അയാൾക്കു കഴിഞ്ഞേക്കാമെന്ന സംശയമാണ് ഉന്നയിച്ചത്.– ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Everyone has the right to protest, says Governor