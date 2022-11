ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയ സി.കെ.ശ്രീധരൻ സിപിഎമ്മിലേക്ക്

കാസർകോട് ∙ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റും ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി സർക്കാരിനു വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായിരുന്ന സി.കെ.ശ്രീധരൻ സിപിഎമ്മിലേക്ക്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോടുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് താൻ പാർട്ടി വിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട്ടു നടക്കുന്ന തടങ്ങിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പാർട്ടിയിൽ ചേരും. പാർട്ടി വിടാനുള്ള കാരണങ്ങളും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും നാളെ കാസർകോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കുന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Congress leader CK Sreedharan will likely to join CPM soon