കേരള ലോട്ടറിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഓൺലൈൻ കച്ചവടം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരള ലോട്ടറിയുടെ പേരിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള 2 ആപ്പുകൾ വ്യാജ ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്നു. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ ക്ലൗഡ്സെക് ആണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. 2 ആപ്പുകൾക്കും 10 ലക്ഷത്തിലധികം വീതം ഡൗൺലോ‍ഡുകളുണ്ട്. കാരുണ്യ, വിൻ–വിൻ, നിർമൽ, അക്ഷയ എന്നീ പേരുകളിൽ തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ ലോട്ടറിയും. വ്യാജ വായ്പ ആപ്പുകളുടെ ശൃംഖലയുമായി ഈ ആപ്പുകൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയവും ക്ലൗഡ്സെക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. Kerala Lottery Online, India Kerala Lottery എന്നിവയാണ് ആപ്പുകൾ.

പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും പിന്നീട് മറ്റൊരു ഫയൽ കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കും. ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം പെർമിഷനുകളും ആ ആപ്പുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 2 ആപ്പുകൾക്കും ഒരേ സ്വകാര്യതാനയമാണുള്ളത്. 2 ജിമെയിൽ വിലാസങ്ങളാണ് ഒപ്പമുള്ളത്. പലർക്കും പണം നഷ്ടമായതായി കമന്റുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ആയിരക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള യൂട്യൂബ്, ഫെയ്സ്ബുക് പേജുകൾ വഴിയാണ് ഈ ആപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ക്ലൗഡ്സെക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.കേരള സർക്കാർ, നാഷനൽ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് സെന്റർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറീസ് എന്നിവയുടെ ലോഗോകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Fake online sale in the name of kerala lottery