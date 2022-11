കത്ത് വിവാദം: ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഇടപെട്ടതോടെ സർക്കാരും പാർട്ടിയും ആശങ്കയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കത്തു വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനു ത‍ദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻ പി.എസ്.ഗോപിനാഥൻ നോ‍ട്ടിസ് നൽകിയതോടെ സിപിഎമ്മും സർക്കാരും ആശങ്കയിൽ. മേയർക്കും സർക്കാരിനും ഹൈക്കോടതി നോ‍ട്ടിസ് നൽകിയതിനു പിന്നാല‍യാണിത്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുധീർ‍ഷാ പാലോട് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ഉത്തരവ്. ഇതിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് 20 നു മുൻപ് മേയറും സെക്രട്ടറിയും വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും പകർപ്പ് പരാതിക്കാരനു കൈമാറണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. അടുത്ത മാസം 2 ന് 10.30 ന് ഓൺലൈൻ സിറ്റിങ്ങിൽ മേയറും സെക്രട്ടറിയും പങ്കെടുക്കണം.

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് അയോഗ്യത കൽ‍പ്പിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു നിർദേശം നൽകാനും അഴിമതി തെളിഞ്ഞാൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാനും ഓംബുഡ്സ്മാന് അധികാരമുണ്ട്. ആരോപണങ്ങളിൽ വസ്തുതയില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ പരാതി തള്ളും. വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ‍മേലും ഓംബുഡ്സ്മാനാണു തീരുമാനമെടുക്കുക.

അതേസമയം മേയറുടെ ഒറിജിനൽ കത്ത് നശിപ്പിച്ചു‍വെന്ന നിഗമനത്തിലാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ചും വിജിലൻസും. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ഷെയ്‍ക്ക് ദർ‍വേഷ് സാഹി‍ബിനു കൈമാറും.കത്തു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു ശനിയാഴ്ച കോർപറേഷന്റെ പ്രത്യേക കൗൺസിൽ യോഗം ചേരും. ബിജെപിയുടെ 35 അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണിത്. ഇന്നലെ കാര്യമായ പ്രതിഷേധം കോർപറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നു മുതൽ വീണ്ടും സമരം ശക്തമാക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം.

