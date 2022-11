വെറ്ററിനറി വിസിയും പുറത്തേക്ക്; പ്രതിസന്ധിയിലായ സർവകലാശാലകളുടെ എണ്ണം 12 ആയി

തിരുവനന്തപുരം ∙ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു നിയമനം ലഭിച്ച വൈസ് ചാൻസലർമാരെ പുറത്താക്കണമെന്ന കോടതി വിധി കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയുടെ വിസിക്കും ബാധകമാകും. ഇതോടെ നിയമനം പ്രതിസന്ധിയിലായ വിസിമാരുടെ എണ്ണം 12 ആയി.

കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ വിസി വിരമിച്ചപ്പോൾ പകരം ആരെയും നിയമിച്ചിട്ടില്ല. കാർഷികോൽപാദന കമ്മിഷണർക്കു വിസിയുടെ ചുമതല നൽകി. യുജിസി ചട്ടപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യത കാർഷികോൽപാദന കമ്മിഷണർ ഇഷിതാ റോയിക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെയും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. വെറ്ററിനറി, കാർഷിക സർവകലാശാലകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറുടെ തുടർനടപടി വൈകാതെ ഉണ്ടായേക്കും.

വെറ്ററിനറി സർവകലാശാല വിസിയായി ഡോ.എം.ആർ.ശശീന്ദ്രനാഥിനെ നിയമിച്ചപ്പോൾ യുജിസി ചട്ടങ്ങളുടെ രണ്ടു ലംഘനമാണ് സംഭവിച്ചത്. 1) വിസി നിയമനത്തിനു രൂപീകരിച്ച സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ യുജിസി പ്രതിനിധിക്കു പകരം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾചറൽ റിസർച്ചിന്റെ (ഐസിഎആർ) പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി പുറത്താക്കിയ കുഫോസ് വിസിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേർച് കമ്മിറ്റിയിലും യുജിസി പ്രതിനിധിക്കു പകരം ഐസിഎആർ പ്രതിനിധി ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതു യുജിസി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നു ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

2) വിസിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേർച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കു ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധിയായി നിയോഗിച്ചതു കാർഷിക സർവകലാശാലാ വിസിയെ ആയിരുന്നു. സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധമുള്ള ആരും പാടില്ലെന്നാണു യുജിസി ചട്ടം. വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയുടെ മാതൃ സർവകലാശാല എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴും കാർഷിക സർവകലാശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതു യുജിസി ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്.

ഇഷിത റോയിക്കു കാർഷിക സർവകലാശാല വിസിയുടെ ചുമതല നൽകിയ ഗവർണറുടെ നടപടി യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. പ്രഫസർ പദവിയിൽ 10 വർഷം പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ മാത്രമേ വിസിയായി നിയമിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണു യുജിസി ചട്ടം. സുപ്രീം കോടതി വിധി കണക്കിലെടുത്ത് വിസിയുടെ ചുമതല സർവകലാശാലയിലെ സീനിയർ പ്രഫസർമാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും നൽകേണ്ടി വരും.

ചട്ടലംഘനം നടന്ന സർവകലാശാലകൾ

യുജിസി ചട്ടം ലംഘിച്ചു വിസി നിയമനം നടത്തിയ സർവകലാശാലകൾ:

കെടിയു, കുഫോസ്, കേരള, എംജി, കുസാറ്റ്, സംസ്കൃതം, ഡിജിറ്റൽ, ശ്രീനാരായണ, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ, മലയാളം, വെറ്ററിനറി.

English Summary: Veterinary vice chancellor also to be dismissed from his post