മുല്ലപ്പെരിയാർ: മരംമുറി അനുമതിക്ക് തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ ബേബിഡാമിലെ മരംമുറിക്കു വീണ്ടും അനുമതി തേടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഡാം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ നടപടികൾക്കായി ബേബിഡാമിനു താഴെയുള്ള 15 മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത്. മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരള സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ 6 ദിവസത്തിനകം അത് പിൻവലിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.



കേരളം പുതിയ ഡാം എന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തുന്നതിനിടെ, നിലവിലെ ഡാം ബലപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ വാദം ഹർജിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു.

ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ :

∙ഡാം ബലപ്പെടുത്താൻ സമയബന്ധിത നടപടി വേണം.

∙ ബേബിഡാമും എർത്ത് ഡാമും ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന 2006 ലെയും 2014 ലെയും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം പാലിക്കാൻ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട മേ‍ൽനോട്ട സമിതിക്കു നിർദേശം നൽകണം.

∙ ഡാമിലെ പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനുമതി നൽകണം

∙ വള്ളക്കടവ് മുതൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കണം

∙ തമിഴ്നാടിന്റെ കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾക്ക് പെരിയാർ തടാകത്തിൽ സർവീസിന് അനുമതി വേണം.

