സിപിഎമ്മിന് സ്വന്തമായി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും: വി.ഡി. സതീശൻ

കൊച്ചി ∙ സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ എന്നു മുതലാണ് ‘എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്’ ആയതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. സിപിഎം തന്നെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും ആയതിനു പിന്നാലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും കൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരായ സമരം യുഡിഎഫ് ഏറ്റെടുക്കും. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളാണു വിവിധ വകുപ്പുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സ്വന്തക്കാർക്കായി എന്ത് അതിക്രമവും ചെയ്യുമെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണു പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ നിയമനം. 25 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയവും അഭിമുഖത്തിൽ 651 സ്കോറും ലഭിച്ച ആളെ ഒഴിവാക്കി 156 സ്കോർ മാത്രം ലഭിച്ച പാർട്ടി നേതാവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകി നിയമിക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് നാണമില്ലേയെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു.

English Summary: Press Meet of opposition leader VD Satheesan over back-door appointments of CPM