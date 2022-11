കത്തു വിവാദം: പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് കൈമാറാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കത്തു വിവാദത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്നലെയും പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയില്ല. എത്രയും വേഗം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് യൂണിറ്റ് എസ്പിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ‍ഡിജിപി ഷെയ്‍ക് ദർവേഷ് സാഹിബ് ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡിജിപി അനിൽ കാന്തിന് കൈമാറി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം.

കത്തു വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിജിലൻസ് സ്പെഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് (ഒന്ന്) എസ്പി കെ.ഇ.ബൈജുവി‍നെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്കു (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) സ്ഥലം മാറ്റി. ഐപിഎസ് ലഭിച്ചതിനാലാണ് മാറ്റമെന്നു പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

എസ്പി റെജി ജേക്കബിനെ പകരം നിയമിച്ചു. റെജി വെള്ളിയാഴ്ച ചുമതലയേറ്റു. യഥാർഥ കത്തു കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും കത്തു നശിപ്പിച്ചി‍രിക്കാമെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് വിജിലൻസും. കോർപറേഷനിലെ രണ്ടു ജീവനക്കാരിൽ നിന്നു കൂടി വിജിലൻസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, ക‍ത്തിന്റെ ഉറവിടവും നിജസ്ഥിതിയും കണ്ടെത്തുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച നൽകിയ പരാതി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ തുടർനടപടികൾക്കായി മ്യൂസിയം എസ്എച്ച്‍ഒയ്ക്കു കൈമാറി.

