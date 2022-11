അയൽവാസിയുടെ വെട്ടേറ്റ നാലുവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു

മേപ്പാടി (വയനാട്) ∙ അയൽവാസിയുടെ വെട്ടേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലുവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. നെടുമ്പാല പള്ളിക്കവല കുഴിമുക്ക് പാറയ്ക്കൽ ജയപ്രകാശ് – അനില ദമ്പതികളുടെ മകൻ ആദിദേവാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മരിച്ചത്. തലയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആദ്യം മേപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 17നു രാവിലെ ഒൻപതോടെയാണു ആദിദേവിനെയും മാതാവ് അനിലയെയും അയൽവാസിയായ പള്ളിക്കവല കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽ ജിതേഷ് (45) വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപിച്ചത്. അങ്കണവാടിയിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന ഇരുവരെയും തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ അനില ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. അക്രമം നടന്ന ദിവസം തന്നെ പ്രതിയെ മേപ്പാടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം കൂടി ചുമത്തും. കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും പ്രതിയായ ജിതേഷും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിനു കാരണമെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്.

English Summary: Four year old boy murdered by neighbour