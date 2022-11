കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഇന്ധനപമ്പ് തുടങ്ങാം; ഭൂമി ഉടമസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഇന്ധന പമ്പുകൾ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതി. വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി പാട്ടത്തിനോ പതിച്ചോ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവും അനുവദിച്ചു. മുൻപ് കെഎസ്ആർടിസിക്കു മാത്രമായി ഉള്ള പമ്പുകൾ ആയതിനാൽ കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്.



കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിപ്പോകളിലെ ഇന്ധന പമ്പുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കു കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു കലക്ടർമാരിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട് പ്രകാരം ഉള്ള എൻഒസി ലഭിക്കാൻ വസ്തുവിന്റെ കരം അടച്ച രസീത് ആവശ്യമായി വന്നതോടെയാണു പ്രതിസന്ധി ഉയർന്നത്. ഡിപ്പോകളായ ചില സ്ഥലങ്ങൾ എങ്കിലും പട്ടയം ലഭിക്കാത്ത സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്കു ഭൂമിയോ പൊന്നുംവില പ്രകാരം റവന്യു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു നൽകിയ ഭൂമിയോ ആണ്. അതിനാൽ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പേരിൽ ഈ ഭൂമിക്കു കരം അടച്ചു നൽകാനാവില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ധന പമ്പുകൾക്ക് എൻഒസി അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ അനുവാദം നൽകുകയായിരുന്നു.

English Summary: KSRTC can start fuel pumps without own land