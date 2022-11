സിൽവർലൈൻ: ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചുവിളിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹികാഘാത പഠനം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടിക്കു നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ റവന്യു വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. എറണാകുളത്തെ സ്പെഷൽ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ ഓഫിസിൽ 7 പേരും 11 സ്പെഷൽ തഹസിൽദാർ ഓഫിസുകളിലായി 198 പേരുമാണുള്ളത്. പദ്ധതി നീണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വകുപ്പിലെ മറ്റു ജോലികൾക്കായി ഇവരെ പുനർവിന്യസിക്കാനാണു തീരുമാനം. ഇതു പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ സൂചനയാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സർക്കാരും കെ റെയിലും ഇടതുമുന്നണിയും നിഷേധിച്ചു.

2021 ഓഗസ്റ്റ് 18നാണ് ഇത്രയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടിക്കായി അനുവദിച്ചിരുന്നത്. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 7ന് ഇവരുടെ സേവനം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകി. 2023 ഓഗസ്റ്റ് വരെ കാലാവധിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവരെ പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ വായ്പകൾ തത്കാലം പുതുക്കേണ്ടെന്നു കെ റെയിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

